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أحدث ظهور لـ هاري وميجان ماركل معًا بعد بث مقابلة أوبرا.. وسيارتهما تثير تساؤلات

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:49 ص
أحدث ظهور لـ هاري
أحدث ظهور لـ هاري وميجان ماركل معًا بعد بث مقابلة أوبرا
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هدير علاء
في أحدث ظهور علني لهما معًا منذ بث مقابلتهما مع المذيعة الأمريكية "أوبرا وينفري"، شوهد الأمير "هاري" وزوجته "ميجان ماركل" في جولة بالقرب من قصرهما في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية بسيارة "رينج روفر"، والتي تُقدر قيمتها بـ170 ألف جنيه إسترليني.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن هذه الماركة هي ذاتها التي يفضلها أفرد العائلة المالكة البريطانية من الملكة "إليزابيث الثانية" وزوجها الأمير "فيليب" إلى حفيدها الأمير "ويليام وزوجته دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون".


وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن الشركة المصنعة لهذه الماركة لديها اتفاقية إيجار مع العائلة المالكة تسمح لأفرادها باستخدام أسطول من مركباتها الجديدة، إلا أنه من غير المعروف إذا ما كان الزوجان "هاري" و"ميجان ماركل" مازالا يستفيدان من هذه الاتفاقية بالنظر إلى أنهما لم يعودا عضوين عاملين في العائلة المالكة.

كان دوق ساسكس الأمير "هاري" وزوجته قد أعلنا خلال مقابلتهما مع "أوبرا وينفري" التي بُثت في وقت سابق من الشهر الجاري أن العائلة المالكة قطعت عنهما الدعم المالي بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية العام الماضي، كما كشف الأمير أنهما اضطرا لعقد صفقات مع منصتي "Netflix" و"Spotify" بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني لسداد تكاليف تأمينهما في ظل قطع عائلته الدعم عنهما.


وجاء في تقرير "ديلي ميل" أنه قد كُشف في وقت سابق عن أنه من الممكن بث أكثر من 90 دقيقة من لقطات لم تُشاهد من مقابلة دوق ودوق ساسكس مع المذيعة الأمريكية للجمهور عبر قناة "ITV" الترفيهية البريطانية.
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