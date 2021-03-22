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بين الناس

أهالي قرية كفر الحمادية بالمنوفية يستغيثون من عدم وجود أعمدة إنارة

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكى المواطن محمد عصام، في رسالة بعث بها لخدمة شكاوى بين الناس بموقع صدى البلد تضرر فيها من عدم وجود أعمدة إنارة.

وقال في شكواه" طريق قرية كفر الحمادية يئن ويستغيث بمحافظ المنوفية اللواء ابراهيم احمد ابوليمون، إذ أنه لا يوجد به انارة منذ ثلاثة اشهر والاعمدة عليها كشافات انارة ليد ولكن جثث هامدة وتحتاج لبرج الانارة الغير موجود بالوحدة المحلية بقرية ابومشهور التابع لها القرية.

وأضاف يوجد بالطريق عدد ٨ مطبات وتتسبب فى وقوع الحوادث يوميا  وذلك لكثرة السيارات على الطريق لانه يربط مدينة السنطة غربية بمدينة بركة السبع مرورا بقرية كفر الحماية، ولذلك نستغيث لحل المشكلة رحمة باهالى القرية وحرصا على سلامة وأمان مستخدمي الطريق. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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