رغم إنك أصغر مني بكتير.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لزوجته

هنأ الفنان صلاح عبد الله زوجته بعيد الأم وذلك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ونشر صلاح عبد الله صورة له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‪رغم إنشغالي في التصوير، رغم إنك أصغر مني بكتير، ماينفعش أعدي النهارده من غير ماأقولك#كل_عام_وإنتي_دايمًا_بخير_ياكريمة







يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.



المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.