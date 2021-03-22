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أخبار العالم

مفاجأة جديدة في حادث اغتيال العالم الإيراني فخري زادة

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:17 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف أبناء العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، معلومات جديدة على حادثة اغتيال والدهما في نوفمبر الماضي بإيران. 

وقال نجلا العالم الإيراني إن سيارة والدهما لم تكن مصفحة، مضيفا أن والدهما سمع  أصواتا أثناء تواجده في السيارة، واعتقد أنها ناجمة عن انفجار أحد الإطارات، وعندما أوقف السيارة، بدأ إطلاق النار. 

ومع إطلاق النار خرج فخري زاده من سيارته متجها إلى سيارة أخرى كانت في موكبه، لكنه أصيب، وعندما أصيب اتجهت زوجته إليه، ليتلقى 3 رصاصات أخرى، ويلقى مصرعه. 

واعتبرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" أن رواية ابنائه تختلف مع رواية السلطات الإيرانية، حيث زعم المسئولون الإيرانيون أن فخري زاده قُتل بسلاح إسرائيلي الصنع يتم التحكم فيه عن بعد بواسطة الأقمار الصناعية"، مشيرة إلى أن النظام روج لهذه المزاعم للتنصل من مسؤوليته في عدم منع القيام بعملية الاغتيال وعدم القبض على القتلة.

واتهمت إيران، إسرائيل بالوقوف وراء حادث اغتيال العالم النووي الأهم لدى إيران. 
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