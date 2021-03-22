بدأ الاحتفال به عام 1993.. معلومات عن اليوم العالمي للمياه وشعاره لعام 2021

يوافق اليوم الاثنين الـ22 من مارس حدثًا سنويًا يركز على أهمية المياه العذبة ويهدف إلى تسليط الضوء على المشاكل العالمية المتعلقة بالحصول على مياه الشرب النظيفة والآمنة فضلًا عن الدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، وهو اليوم العالمي للمياه، والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 1993.





تاريخ اليوم العالمي للمياه:





في شهر ديسمبر لعام 1992، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يقضي بالاحتفال بـ يوم المياه وأعلنت بموجبه يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للمياه، وفي مارس لعام 1993، أقيم الاحتفال بهذه المناسبة للمرة الأولى، ويُحتفل به سنويًا منذ ذلك الحين.





شعار اليوم العالمي للمياه:





في كل عام، تختار الأمم المتحدة موضوعًا أو شعارًا لليوم العالمي للمياه وتركز الاحتفال بأكمله حوله، وشعار لهذا العام 2021 هو "تثمين المياه"، فالماء سلعة ثمينة يعتبرها الكثيرون بمثابة أمر مسلم به، لكن اليوم العالمي للمياه يعد فرصة للتفكير بشأن الأشخاص والأماكن التي مازالت فيها احتياجات المياه ذات أهمية قصوى والسعي إلى العمل معًا من أجل التوصل إلى حل لمشاكل المياه.





وفي عام 2020، كان اليوم العالمي للمياه يركز على على الصلة بين المياه وتغير المناخ، وقالت الأمم المتحدة إن: "التكيف مع الآثار المائية لتغير المناخ سيحمي الصحة وينقذ الأرواح".





يشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تشارك أيضًا في إحياء اليوم العالمي للمياه من خلال برنامجها الدولي، الذي يحرص من خلال النشاطات التي ينظمها على مدار العام على إنشاء قاعدة معارف علمية لمساعدة البلدان على إدارة مواردها المائية إدارة مستدامة.



