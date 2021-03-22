الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. أمطار متوقعة اليوم على عدة مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الموجة الحارة على البلاد اليوم الاثنين، حيث يكون الطقس حارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد أيضا وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار، يصاحب ذلك نشاط للرياح المعتدلة في الوجه البحري والنشطة على سيناء والسواحل.





وعلى محافظات الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة.





ويبقى الطقس معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد، أما الظاهرة الجوية المؤثرة اليوم، تكون هي الأتربة العالقة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.





وتكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم على بعض مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأيضا مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة 20% تقريبا.





وحول درجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات الجمهورية:





القاهرة 34 / 22

الاسكندرية 29/20

مطروح 33/20

بورسعيد 34/21

رفح 35/21

شرم الشيخ 33/20

كاترين 30/19

المنيا 37/22

قنا 38/21

أسوان 40/25

الوادي الجديد 39/22

حلايب وشلاتين 35/21