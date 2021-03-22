ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:50 ص
أحمد خالد
أحمد خالد
Advertisements
سعيد فراج
يواصل المخرج أحمد خالد حاليا مسلسله الرمضاني "ضد الكسر" وهو  مسلسل ينتمي لنوعية الدراما الإجتماعية التي بها تشويق.

وإنتهى خالد من تصوير جزء كبير من العمل الذي يعود به خالد لإخراج الأعمال الدرامية بعد غيابه عدة سنوات منذ تقديمه مسلسله "أبواب الخوف" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

ووجه أحمد الشكر للمنتج جمال العدل على ثقته الكبيرة به وعلى دعمه  للعمل كي يظهر بأفضل  صورة، وخصوصا أنه قد  إستفاد كثيرا من خبرته.. ورؤيته الفنية وفهمه لاحتياجات المشاهد. 

وسعيد بالتعاون مع كل أفراد فريق العمل الذي يضم موهوبين في كل مجالات الانتاج الدرامي في مصر.

وعن بطلة مسلسله النجمة نيللي كريم يصفها أحمد أنها  موهبة من طراز خاص.. لديها طاقة فنية كبيرة.. والتزام وتعامل راقي . وتبذل كل طاقتها في العمل وتدعم كل من حولها سواء ممثل محترف أو وجوه جديدة. 

وعن كاتب العمل عمرو الدالي يصفه خالد أنه كاتب موهوب ومتمكن من أدواته وبينهم تفاهم كبير.

المسلسل يلعب بطولته كل من نيللي كريم ومحمد فراج وتارا عماد وسنثيا خليفة ومصطفى درويش ولقاء الخميسي وحمزة العيلي وهشام اسماعيل ونور إيهاب رجائي. ورمزي العدل ونهير أمين،  وسيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وكان أحمد خالد قد أخرج من قبل برنامج البلاتوه لأحمد أمين في موسمه الأول وعدة أفلام قصيرة منها  الجنيه الخامس وعين السمكة  التى حققت نجاحا كبيرا وشارك في عدد كبير من المهرجانات العربية والدولية. وكان أخر أفلامه القصيرة سكر أبيض.


أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

ضد الكسر .. نيللي كريم تشارك جمهورها كواليس التصوير عبر إنستجرام

محمد فراج ينضم لمسلسل ضد الكسر أمام نيللي كريم .. تفاصيل

بحبك يا أمي.. حسن الرداد يتذكر والدته بكلمات مؤثرة

اليوم .. نيللي كريم راحة من تصوير ضد الكسر

أول صورة من مسلسل ضد الكسر لـ نيللى كريم ومحمد فراج

ترشيحاتنا

الملك سلمان يبعث برقية لـدعم رئيس الوزراء الباكستاني بعد إصابته بكورونا

بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على أهداف مشروع قانون تعديلات القطن الجديدة

دراسة بريطانية ترجح وجود "ارتباط وثيق" بين الإصابة بكورونا ومشاكل السمع

الصحة العالمية : أكثر من نصف مليون إصابة جديدة بكورونا حول العالم خلال 24 ساعة

رغم إنك أصغر مني بكتير.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لزوجته

عقب انتهاء التصويت بساعات.. وفاة مرشح الرئاسة بالكونغو جي بريس كوليلاس بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ الاحتفال به عام 1993.. معلومات عن اليوم العالمي للمياه وشعاره لعام 2021

فورد تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور

مسنة ترفض الهروب من حريق يلتهم بيتها بسبب الذكرى الأخيرة من زوجها