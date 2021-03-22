أحمد خالد يواصل تصوير مسلسل ضد الكسر

يواصل المخرج أحمد خالد حاليا مسلسله الرمضاني "ضد الكسر" وهو مسلسل ينتمي لنوعية الدراما الإجتماعية التي بها تشويق.





وإنتهى خالد من تصوير جزء كبير من العمل الذي يعود به خالد لإخراج الأعمال الدرامية بعد غيابه عدة سنوات منذ تقديمه مسلسله "أبواب الخوف" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.





ووجه أحمد الشكر للمنتج جمال العدل على ثقته الكبيرة به وعلى دعمه للعمل كي يظهر بأفضل صورة، وخصوصا أنه قد إستفاد كثيرا من خبرته.. ورؤيته الفنية وفهمه لاحتياجات المشاهد.





وسعيد بالتعاون مع كل أفراد فريق العمل الذي يضم موهوبين في كل مجالات الانتاج الدرامي في مصر.





وعن بطلة مسلسله النجمة نيللي كريم يصفها أحمد أنها موهبة من طراز خاص.. لديها طاقة فنية كبيرة.. والتزام وتعامل راقي . وتبذل كل طاقتها في العمل وتدعم كل من حولها سواء ممثل محترف أو وجوه جديدة.





وعن كاتب العمل عمرو الدالي يصفه خالد أنه كاتب موهوب ومتمكن من أدواته وبينهم تفاهم كبير.





المسلسل يلعب بطولته كل من نيللي كريم ومحمد فراج وتارا عماد وسنثيا خليفة ومصطفى درويش ولقاء الخميسي وحمزة العيلي وهشام اسماعيل ونور إيهاب رجائي. ورمزي العدل ونهير أمين، وسيتم عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.





وكان أحمد خالد قد أخرج من قبل برنامج البلاتوه لأحمد أمين في موسمه الأول وعدة أفلام قصيرة منها الجنيه الخامس وعين السمكة التى حققت نجاحا كبيرا وشارك في عدد كبير من المهرجانات العربية والدولية. وكان أخر أفلامه القصيرة سكر أبيض.







