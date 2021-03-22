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أخبار العالم

95 ألفا و412 حالة كورونا نشطة في الأردن

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:47 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
 أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 95 ألفا و412 حالة، حتى صباح الاثنين.

ووفق الموقع العالمي توفي 5876 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 88 حالة وفاة الاحد.

وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 535 ألفا و455 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 434 ألفًا و167 حالة.

عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 123 مليونا و869 الفا 171 حالة، شفي منها 99 مليونا و795 ألفا و265 حالة.
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