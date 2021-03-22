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فن

بدون مكياج .. رانيا منصور تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:55 ص
رانيا منصور
رانيا منصور
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ندى فكري
نشرت الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها .

وظهرت "رانيا" في الصورة بدون مكياج لتبرز جمال ملامحها مما أثار إعجاب متابعيها.

ويعرض حاليا للفنانة رانيا منصور، مسلسلها الجديد «أسود فاتح» عبر قناة mbc مصر الفضائية، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد.نت الإلكترونية.

مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
بدون مكياج .. رانيا منصور تبرز جمال ملامحها عبر انستجرام
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