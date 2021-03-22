اليوم.. فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر السعودي

فتحت وزارة الرياضة السعودية، باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر الجديد، بداية من اليوم الإثنين حتى الجمعة، على أن يتم استقبال ملفات المرشحين عبر البريد الإلكتروني للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

فتحت وزارة الرياضة السعودية، باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر الجديد، بداية من اليوم الإثنين حتى الجمعة، على أن يتم استقبال ملفات المرشحين عبر البريد الإلكتروني للجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية.

وكانت وزارة الرياضة، كلفت عبدالله الدخيل بتسيير أمور نادي النصر، أمس الأحد، بعد قرار حل مجلس إدارته بقيادة الدكتور صفوان السويكت، لحين عقد جمعية عمومية جديدة وإجراء انتخابات، الإثنين.

وكانت وزارة الرياضة، كلفت عبدالله الدخيل بتسيير أمور نادي النصر، أمس الأحد، بعد قرار حل مجلس إدارته بقيادة الدكتور صفوان السويكت، لحين عقد جمعية عمومية جديدة وإجراء انتخابات، الإثنين.

أكدت الوزارة في بيانها، أن عبدالله الدخيل سيتولى تسيير أمور النادي، ويكون مخولًا بممارسة الاختصاصات الواردة داخليًا، إلى حين اعتماد مجلس إدارة جديد.





وأشار بيان وزارة الرياضة السعودية، إلى أنه تم إسقاط عضوية صفوات سليمان السويكت من اللائحة الأساسية، ومنه من الترشح لفترة انتخابية واحدة.





ووأضح البيان، أن رئيس النادي لم يتعامل مع استقالات أعضاء مجلس الإدارة بالصورة النظامية، وكذلك عدم حضور الاعضاء لاجتماعات المجلس، مما أدى إلى نقص في عدد أعضاء مجلس إدارة النادي عن النصاب القانوني المحدد في اللائحة.



