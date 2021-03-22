ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مشروب لمحاربة حساسية الجيوب الأنفية

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:01 م
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
إذا كنت ممن يعانون من الجيوب الانفية فيمكنك تجربة المشروب التالى فهو غنى بفيتامين سى ومضادات الاكسدة ويعتمد بشكل أساسى على الزنجبيل

فوائد الزنجبيل

وفقا لموقع هيلث يعد الزنجبيل الخام غنى بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي ، سيحفز عصير الجيوب الأنفية الخاص بي براعم التذوق ويعطي نظام المناعة لديك دفعة صحية فهذه الوصفة تستحق التجربة! حرفيا

جربي بشر الزنجبيل الطازج في الخلاط وخلطه مع عصير طازج وثلج ماء وجوز الهند و ملعقة صغيرة كبيرة من الزنجبيل

خيار آخر جيد للجيوب الأنفية هو استنشاق شاي الزنجبيل الساخن . أضف كيسًا من بعض الزنجبيل المبشور الطازج إلى الماء الساخن وقم بتحليته حسب الرغبة. تعتبر أكياس شاي الزنجبيل خيارًا أسهل

للحصول على نكهة جريئة من الزنجبيل ،يجب أن يكون الزنجبيل طازجًا وخامًا

فوائدالمشروب

يساعد على رفع المناعه و يمكن في بعض الأحيان تحفيز الاحتقان بطريقة تجعل جسمك يزيل الاحتقان بشكل طبيعي

مشروب الجنزبيل والليمون

مكونات
1 برتقالة مقشرة
1/2 ليمون مقشر
1 تفاحة متوسطة مفرومة
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مقشر
حريف حسب الذوق
قليل من الملح
تعليمات
أضف جميع المكونات إلى العصارة. أضف الفلفل الحار و / أو الملح فوق العصير للتقديم.

طريقة بديلة:

اعصر الليمون والبرتقال. أضف كل شيء إلى الخلاط - بما في ذلك عصير الليمون والبرتقال. أضف 1/2 كوب ماء. يُمزج من الأقل إلى الأعلى حتى يصبح ناعمًا. يصفى العصير أو يشرب كما هو. يمكن أيضًا مزج الثلج إذا كنت تريد قوامًا أكثر برودة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مكونان من مطبخك.. تخلصي من سموم الجسم وافقدي وزنك

مشروب الطاقة الذهبي.. طريقة عمل الجنزبيل باللبن

بعد تحذيرات الأرصاد .. مشروبات ترفع المناعة وتمنح الدفء

5 مشروبات ديتوكس تساعد على إنقاص الوزن

كوب من هذا المشروب يحارب ارتفاع الكوليسترول

لنزلات البرد والمناعة.. طريقة عمل عصير البرتقال الدافئ

ترشيحاتنا

بعد مكالمة من حماتها ..عروس تلقي بنفسها من التاسع بعد أسبوع زواج

هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد طلوع الشمس ؟.. 13 حقيقة لا يعرفها كثيرون

حكم الصلاة فى السيارة أثناء السفر؟ الإفتاء تجيب

للعاملين في الدولة.. اعرف موعد صرف مرتبات شهر مارس حسب وزارتك

مفاجأة جديدة في حادث اغتيال العالم الإيراني فخري زادة

حسرة وبكاء .. عروس تكتشف سببا أدى لتأجيل حفل زفافها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر و مواصفات الفا روميو جوليا 2021 في مصر .. صور

أضرار الليمون للرجال .. كوارث متعددة عند تناوله بهذه الطرق

شيفروليه تقرر رفع اسعار كابتيفا 2021 CHEVROLET CAPTIVA في مصر .. صور