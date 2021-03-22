مشروب لمحاربة حساسية الجيوب الأنفية

إذا كنت ممن يعانون من الجيوب الانفية فيمكنك تجربة المشروب التالى فهو غنى بفيتامين سى ومضادات الاكسدة ويعتمد بشكل أساسى على الزنجبيل
خيار آخر جيد للجيوب الأنفية هو استنشاق شاي الزنجبيل الساخن . أضف كيسًا من بعض الزنجبيل المبشور الطازج إلى الماء الساخن وقم بتحليته حسب الرغبة. تعتبر أكياس شاي الزنجبيل خيارًا أسهل
للحصول على نكهة جريئة من الزنجبيل ،يجب أن يكون الزنجبيل طازجًا وخامًا
1 برتقالة مقشرة
1/2 ليمون مقشر
1 تفاحة متوسطة مفرومة
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مقشر
حريف حسب الذوق
قليل من الملح
تعليمات
أضف جميع المكونات إلى العصارة. أضف الفلفل الحار و / أو الملح فوق العصير للتقديم.
فوائد الزنجبيل
وفقا لموقع هيلث يعد الزنجبيل الخام غنى بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي ، سيحفز عصير الجيوب الأنفية الخاص بي براعم التذوق ويعطي نظام المناعة لديك دفعة صحية فهذه الوصفة تستحق التجربة! حرفيا
جربي بشر الزنجبيل الطازج في الخلاط وخلطه مع عصير طازج وثلج ماء وجوز الهند و ملعقة صغيرة كبيرة من الزنجبيل
خيار آخر جيد للجيوب الأنفية هو استنشاق شاي الزنجبيل الساخن . أضف كيسًا من بعض الزنجبيل المبشور الطازج إلى الماء الساخن وقم بتحليته حسب الرغبة. تعتبر أكياس شاي الزنجبيل خيارًا أسهل
للحصول على نكهة جريئة من الزنجبيل ،يجب أن يكون الزنجبيل طازجًا وخامًا
فوائدالمشروب
يساعد على رفع المناعه و يمكن في بعض الأحيان تحفيز الاحتقان بطريقة تجعل جسمك يزيل الاحتقان بشكل طبيعي
مشروب الجنزبيل والليمون
مكونات
1 برتقالة مقشرة
1/2 ليمون مقشر
1 تفاحة متوسطة مفرومة
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مقشر
حريف حسب الذوق
قليل من الملح
تعليمات
أضف جميع المكونات إلى العصارة. أضف الفلفل الحار و / أو الملح فوق العصير للتقديم.
طريقة بديلة:
اعصر الليمون والبرتقال. أضف كل شيء إلى الخلاط - بما في ذلك عصير الليمون والبرتقال. أضف 1/2 كوب ماء. يُمزج من الأقل إلى الأعلى حتى يصبح ناعمًا. يصفى العصير أو يشرب كما هو. يمكن أيضًا مزج الثلج إذا كنت تريد قوامًا أكثر برودة.