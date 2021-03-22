مشروب لمحاربة حساسية الجيوب الأنفية





فوائد الزنجبيل





وفقا لموقع هيلث يعد الزنجبيل الخام غنى بمضادات الأكسدة مثل فيتامين سي ، سيحفز عصير الجيوب الأنفية الخاص بي براعم التذوق ويعطي نظام المناعة لديك دفعة صحية فهذه الوصفة تستحق التجربة! حرفيا





جربي بشر الزنجبيل الطازج في الخلاط وخلطه مع عصير طازج وثلج ماء وجوز الهند و ملعقة صغيرة كبيرة من الزنجبيل







فوائدالمشروب











مشروب الجنزبيل والليمون







مكونات





طريقة بديلة:







اعصر الليمون والبرتقال. أضف كل شيء إلى الخلاط - بما في ذلك عصير الليمون والبرتقال. أضف 1/2 كوب ماء. يُمزج من الأقل إلى الأعلى حتى يصبح ناعمًا. يصفى العصير أو يشرب كما هو. يمكن أيضًا مزج الثلج إذا كنت تريد قوامًا أكثر برودة.