15.4 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر عبر 234 مشروعا

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم أن إجمالي محفظة استثماراته في مصر تجاوز 15.4 مليار يورو، موزعة على 234 مشروعًا، منذ بدء عملياته في السوق المصرية عام 2012، بما يعكس اتساع نطاق شراكته الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد المصري.

وجاء ذلك على هامش افتتاح وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم الاثنين، محطة نبروه الوسيطة لنقل المخلفات بمحافظة الدقهلية، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، منال عوض، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن جهود تنفيذ برنامج الحد من تلوث مصرف كيتشنر.

وبحسب بيان البنك ، ستساعد المنشأة الجديدة في تحسين إدارة المخلفات الصلبة البلدية والحد من التلوث في منطقة تجمع مياه مصرف كيتشنر.

وتأتي محطة النقل الوسيطة في إطار برنامج تطهير مصرف كيتشنر، الذي يجمع بين الاستثمارات في إعادة تأهيل المصرف، وشبكات الصرف الصحي وخدماته، والبنية التحتية للمخلفات الصلبة، بهدف تحسين الظروف البيئية في مختلف أنحاء منطقة تجمع مياه مصرف كيتشنر.

ومن خلال تقليص المسافة التي يتعين نقل المخلفات عبرها، من المتوقع أن تسهم المنشأة الجديدة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.4 طن يوميًا.

وطاقة المنشأة الاستيعابية 300 طن من المخلفات الصلبة البلدية يوميًا، وستقدم خدماتها إلى ست وحدات إدارية محلية، هي مدينة نبروه، وطنيخ، ودِرِين، ونشا، وبهوت، والطيبة.

وستوفر المحطة حلقة وصل أساسية بين خدمات جمع المخلفات البلدية ومنشأة قلابشو للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية، بما يسهم في تحسين كفاءة واستدامة خدمات إدارة المخلفات في المنطقة.

وبموجب نموذج التشغيل الجديد، سيتم تجميع المخلفات الواردة من نبروه والمجتمعات المحيطة بها في المحطة قبل نقلها إلى منشأة المعالجة باستخدام مقطورات نقل ذات سعة كبيرة.

ومن شأن ذلك تقليص مسافات النقل، وتحسين كفاءة أسطول المركبات، وإتاحة المجال لخدمات جمع المخلفات للتركيز بصورة أكثر فعالية على خدمة المجتمعات المحلية.

وتشير التقييمات الهندسية إلى أن المنشأة يمكن أن تسهم في خفض مسافات انتقال مركبات جمع المخلفات بأكثر من 80 في المائة، وتقليل استهلاك الوقود بأكثر من الثلثين.

ومن المتوقع أن تسهم في تحسين جودة الهواء ودعم الهدف الأوسع للبرنامج المتمثل في الحد من التلوث البيئي في حوض مصرف كيتشنر.

كما حضر مراسم الافتتاح ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بالجهات المصرية المحلية، .