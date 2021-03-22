بعد تحذير الرئيس من الموجة الثالثة لكورونا..غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم بدأت القيادة السياسية تولى إهتماما كبيرا بضرورة إتباع المواطنين للإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تحذير للمواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم، قائلا: "إنتم شايفين الدنيا عاملة إزاي في كل حتة وكل القنوات بتتكلم عن فيروس كورونا في العالم، إحنا شغالين على التطعيم واللقاحات، لكن يبقى حرصنا ووعينا مهم، صحيح الموضوع طول شوية لكن معندناش خيار تاني".





وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته المذاعة أمس في احتفالية تكريم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: "نحن من أقل الدول في عدد الإصابات والوفيات، لأن الله سبحانه وتعالى لطف بنا".



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "إحنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله تعدى على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاى بره".





وحدد قانون الأمراض المعدية والذى وافق على تعديلاته مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عقوبة عدم ارتداء الكمامة.



