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برلمان

بعد تحذير الرئيس من الموجة الثالثة لكورونا..غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:16 ص
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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معتز الخصوصى
مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم بدأت القيادة السياسية تولى إهتماما كبيرا بضرورة إتباع المواطنين للإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تحذير للمواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم، قائلا: "إنتم شايفين الدنيا عاملة إزاي في كل حتة وكل القنوات بتتكلم عن فيروس كورونا في العالم، إحنا شغالين على التطعيم واللقاحات، لكن يبقى حرصنا ووعينا مهم، صحيح الموضوع طول شوية لكن معندناش خيار تاني".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته المذاعة أمس في احتفالية تكريم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات: "نحن من أقل الدول في عدد الإصابات والوفيات، لأن الله سبحانه وتعالى لطف بنا". 

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا، مضيفا: "إحنا على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى من الله تعدى على خير، وشايفين الدنيا ماشية إزاى بره".

وحدد قانون الأمراض المعدية والذى وافق على تعديلاته مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال عقوبة عدم ارتداء الكمامة.

ونصت المادة 20 مکررا من التعديلات على "لمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن، على أن يحدد هذا القرار الشروط والضوابط المنظمة لذلك وأماكن تطبيقه ومدة سريانه، وكذا الاشتراطات الواجب توافرها في هذه الأدوات والمستلزمات الوقائية".

ونصت المادة 26 مکررا (1): يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.
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