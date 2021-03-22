هل تحد اللقاحات المتوفرة من فيروس كورونا من انتشاره.. استشاري يجيب

تلقى واحد من بين كل ستة أشخاص بالغين في الولايات المتحدة جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا، وأكثر من 40% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا تلقوا التطعيم بشكل كامل، ففي بريطانيا جرى تلقيح ٥٠% من السكان البالغين، وبدأ التلقيح بالفئات الأكثر تعرضًا للإصابات والأكثر خطورة لكن في المقابل ما مدى تأثير اللقاحات المتوفرة على الحد من انتشار فيروس كورونا.



أكد د. مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الانخفاض في عدد الحالات حول العالم خلال الأسابيع الماضية، كان بفضل الجهود التي فرضتها بعض الدول والتمسك بتدابير الصحة العامة وبلغت نسبة التطعيمات في الدول الصناعية السبع الأغنى في العالم نحو 45%.





أشار أن التطعيمات ستقلل الإصابات كثيرا، خاصة مع تطعيم 50% من الناس بلقاح كورونا، حتى نصل إلى مرحلة مناعة القطيع وتضعف قوة الفيروس.





لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه من أجل تحقيق المناعة الجماعية في الولايات المتحدة، سيحتاج ما يصل إلى 85 % من السكان إلى التطعيم.





الحل الأمثل لخفض أعداد الكورونا







ولفت أنه بجانب اللقاحات يجب القيام بالتدابير الوقائية يليها تطعيم أكبر من المواطنين وذلك مع ضرورة عدم إغفال ممارسة التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه، وعدم السفر أو التخالط مع أشخاص آخرين في الداخل وستساعد تلك التدابير في تقليل عدد الحالات.