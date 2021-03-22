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اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 22-3-2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:01 م
مواد بناء
مواد بناء
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هاجر رزق
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد، خلال تعاملات اليوم، الاثنين 22-3-2021، وفقًا لآخر تحديث.

وسجّل سعر حديد المصريين 13500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 13700 جنيه للطن، وحديد العتال 13450 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيه للطن، وحديد المراكبي وسرحان والمعادي 13300 جنيه للطن.

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أما بالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 860 جنيها للطن، ومصر لأسمنت قنا 760 جنيها للطن، والسويدي 855 جنيهات للطن، وسجل في حلوان 878 جنيها للطن، كما سّجل أسمنت سيناء 765 جنيها للطن.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
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