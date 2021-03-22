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محافظات

بتكلفة مليون و610 آلاف جنيه.. إحلال وتجديد شبكات الكهرباء في كفر الشيخ

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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محمود زيدان
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تتضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، تنفيذ العديد من المشروعات من خلال برنامج شامل ‏ومتكامل لتلبية احتياجات أهالي القرى والفئات الأكثر احتياجًا في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية، ومن هذه المشروعات رفع كفاءة خدمات الكهرباء، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرى بتكلفة استثمارية مليون و610 آلاف جنيه، بالتعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورعاية المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، واشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.


أوضح اللواء نورالدين، أن الهدف من المبادرة السعي لتقليل الأعطال بشبكات الجهد المنخفض واستقرار التيار الكهربائي، والتي تضمنت إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض "إحلال وتجديد محولات ( الشنوانى 3،2،1 – قمحاوي – المستشفى بأم سن – السيد خليل – احمد عرابي – محول 72 رقم 1) بـ 235 عمودًا بمركز ومدينة الرياض ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 705 ألف جنيه، وشملت المبادرة احلال وتجديد 3 محولات ( الحلاجين – أبوخشبة – معزور – الزياتين البحرية ) بـ 86 عمودًا و 1,2كم موصلات منخفض بمركز ومدينة سيدى سالم ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 278 ألف جنيه، وذلك لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وإحلال وتجديد الشبكات المتهالكة.


وأضاف نورالدين، أن تحسين الخدمة للمستفيدين بالقرى المختلفة، هدفها هو أن يحصل المواطن على أعلى جودة وأفضل كفاءة، و شملت إحلال وتجديد محول ( قطب ابراهيم – الخادمية ) بـ 1,5 كم موصلات منخفض بقرى شرق كفرالشيخ ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 26 ألف جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بمركز ومدينه قلين بإجمالي تكلفة 601 ألف جنيه، وتم إحلال وتجديد قرية المنشأة الشرقي بـ 60عمودًا و4كم موصلات ليستفيد منها أهالي القرى، كذا إحلال وتجديد قرية المعهد الديني بـ40 عمودًا و3كم موصلات ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة، وكذلك احلال وتجديد محول المقطم القديم بـ 12 عمودًا ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة، لتحسين وتطوير أداء الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدف رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».


وأكد نورالدين، أهمية استقرار التغذية الكهربائية، وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.
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