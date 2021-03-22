مجلس الشيوخ يرفض مقترح الحكومة بالإبقاء على استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة





رفض مجلس الشيوخ مقترح الحكومة بالابقاء علي استقلالية الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني، وقرر المجلس حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية"، كونها لها مدلول قانوني ودستوري غير متوافر.





كان النائب النائب محب الرافعي قد اقترح حذف عبارة "تتمتع بالاستقلالية " الواردة في المادة الثانية مشيرا إلي أن النص علي تمتع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد بالاستقلالية تدخل في مدلول الهيئات المستقلة وحذف هذه العبارة لن يؤثر علي نشاط الهيئة فهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الوزراء، ووافق المجلس علي هذا المقترح.





وبعد أخذ الموافقة علي المادة بعد التعديل المقترح وبدء مناقشة المادة الثالثة طالب ممثل الحكومة باعادة عبار" تتمتع بالاستقلالية" مؤكدا أنها عبارة مهمة جدا ولابد للهيئة أن تكون مستقلة لاستقلالية ضمان الجودة والاشراف علي المدارس والتقييم ، فضلا عن أن هناك وزارات كثيرة جدا معنية بهذا القانون.





وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا للحكومة: أن المادة حسمت وتم التصويت عليها وعبارة "تتمتع بالاستقلالية" لها مدلول قانوني ودستوري لم يتوافر في هذه الحالة ومن الممكن أن يكون لها انعكاس آخر وهو ما تحرز منه المجلس.