ضبط المتهم في واقعة عقر كلب لطفل بالشرقية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو لإحدى المواطنات تقوم بعرض الإصابات الواقعة على نجلها أثر عقر كلب مملوك لأحد الأشخاص.





بالفحص تبين صحة الواقعة ، وأمكن تحديد هوية السيدة وتبين أنها (ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية ) ، (الطفل المصاب ، بالغ من العمر سنة ونصف "مصاب بأمكان متفرقة بجسده).





عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد وضبط مالك الكلب (سائق ، مقيم بذات الناحية) والكلب المشار إليه ، وبمواجهته أقر بما جاء بأقوال والدة الطفل .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



