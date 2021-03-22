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توك شو

أسرة برنامج حلو الكلام تكرم الفنانة مديحة حمدى .. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:22 م
تكريم الفنانة مديحة
تكريم الفنانة مديحة حمدى
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ريهام فيكتور
قامت الفنانة منال سلامة ، بتكريم الفنانة مديحة حمدى ، ببرنامج حلو الكلام مع منال ، المذاع على فضائية صدى البلد ، بمناسبة عيد الام .

وقالت الفنانة مديحة حمدى: " تكريمى انى معاكى يا منال لانى بحبك وبحب قناة صدى البلد " .

و حصلت الفنانة مديحة حمدى ، على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت بعد التخرج في الإذاعة، وظهرت على خشبة المسرح من خلال مسرحية (السكرتير الفني) مع الفنان الراحل فؤاد المهندس. شاركت في بعض الأفلام في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، لكنها كانت تكرس نفسها أكثر للعمل في الدراما التلفزيونية منذ ذلك الوقت، وكانت الكثير من المسلسلات التي عملت بها ذات طابع ديني، منها: (رسول اﻹنسانية، القضاء في الإسلام، عمر بن عبدالعزيز، الفتح المبين).

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