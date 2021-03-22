الصحة: إتاحة لقاح كورونا للعاملين بالسياحة والطيران والبنوك





قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ان إجمالي المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا الصيني بلغ اكثر من ربع مليون مواطن.





وأضافت ان كل ما يصيب في بعثة الحج سيتلقي اللقاح ويوجد وفرة في اللقاح لهم.





واضافت انه سيتم اتاحة اللقاح للعاملين بالسياحة والطيران والبنوك، القطاع الاقتصادى بشكل كبير.





واشارت الي انه، تم التنسيق مع مدير المديريات الصحية، لتوفير اماكن لتوزيع اللقاح والتي تبلغ، اكثر من 5 آلاف وحدة و 600 مستشفي لتلقي لقاح كورونا علي مستوي الجمهورية.





وتعقد وزارة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا، اليوم، والذي تعقده الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني لدى مصر، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر.





وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.





وذلك اليوم الإثنين الموافق 22 مارس ٢٠٢١ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بديوان عام وزارة الصحة والسكان.