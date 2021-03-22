نرمين الفقي لـ ياسر جلال: أخويا وصديقي المحترم

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت نرمين الفقي برفقة ياسر جلال معلقة على الصورة "اخويا وصديقي المحترم ياسر جلال من كواليس المسلسل".





تشارك النجمة نيرمين الفقي في موسم دراما رمضان المقبل بمسلسلين الأول "النمر" مع النجم محمد عادل إمام، وتظهر من خلاله فى دور معلمة ولديها العديد من محلات الذهب فى السوق وتدخل فى منافسة مع تجار الذهب والبائعين فى السوق، وهم محمد رياض وبيومى فؤاد.





مسلسل "النمر"، تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، إنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويعد المسلسل التعاون الثانى على التوالى بين محمد إمام والمؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل، بعدما قدم الثلاثى مسلسل "هوجان" العام قبل الماضى.