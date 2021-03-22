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أخبار البلد

بتكلفة 16 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان أعمال تطوير كورنيش بحر مويس بالزقازيق

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:40 م
صدى البلد
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إيمان البكش
افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال تطوير كورنيش بحر مويس بمدينة الزقازيق والمقام على ثلاث مراحل بطول 616 مترا وبتكلفة 16 مليونا و300 ألف جنيه ليمثل متنفسا جديدا يليق بأبناء المحافظة.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ مشروع تطوير كورنيش بحر مويس وإقامة ممشى سياحي لأبناء مدينة الزقازيق، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع تم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الأولى أمام المحافظة بطول ٢١٠ أمتار وبتكلفة ٧ ملايين و٣٠٠ ألف جنيه والمرحلة الثانية أمام مديرية الري وصولًا إلى نادي العاملين بالجامعة بطول ٢٥٦ مترا وبتكلفة ٤ ملايين جنيه والمرحلة الثالثة أمام كلية الآداب جامعة الزقازيق بطول ١٥٠ مترا وبتكلفة ٥ ملايين جنيه. 

وتشمل أعمال التطوير إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ودهان بلدورات وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بالممشى السياحي مؤكدا أنه من حق كل مواطن ان يجد مكانا مناسبا للتنزه مع اسرته واعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

وقال الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من مشروعات في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية وعدد مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

بتكلفة 16 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان أعمال تطوير كورنيش بحر مويس بالزقازيق
بتكلفة 16 مليون جنيه.. وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يفتتحان أعمال تطوير كورنيش بحر مويس بالزقازيق
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