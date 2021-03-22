قد يكون خطرا .. كويكب ضخم يمر بجوار كوكب الأرض بعد 6 أيام





على الرغم من تصنيف 2001 FO32 تقنيًا على أنه "كويكب خطير محتمل"، إلا أن وكالة ناسا ذكرت أنه لا داعي للقلق، حيث ستكون أقرب صخرة فضائية إلى الأرض أثناء تحليقها على بعد حوالي 2 مليون كيلومتر (1.25 مليون ميل).





ووفقا لتقرير نشره موقع "DW" الالماني، يستعد علماء الفلك في جميع أنحاء العالم للحصول على حدث نادر، يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر أن يطير كويكب كبير بجوار كوكبنا على مسافة قريبة - ولكن لا تزال آمنة -.





الكويكب هو الأكبر، الذي يطير بالقرب من الأرض هذا العام ويوفر الحدث فرصة فريدة للباحثين، بما في ذلك أولئك الذين يبحثون في أنظمة الدفاع عن الكويكبات وكذلك المهتمين بأصول نظامنا الشمسي.









ما مدى خطورة الكويكب؟

على الرغم من أن كويكب الأحد مصنف تقنيًا على أنه "يحتمل أن يكون خطيرًا" - تؤكد كل من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.





وقال ديتليف كوسشني ، خبير الكويكبات في وكالة الفضاء الأوروبية ، لوكالة الأنباء DPA: "إنه مستقر: إنه ليس في مسار محفوف بالمخاطر".





وشددت ناسا في بيان لها على أن الكويكب لا يشكل خطر الاصطدام بالأرض "الآن أو لقرون مقبلة".





ماذا نعرف عن الكويكب؟

تم اكتشاف الكويكب، المسمى 2001 FO32، لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا، حيث يقدر علماء الفلك أن قطره يبلغ حوالي 900 متر (3000 قدم) - بطول 18 حمام سباحة بحجم أولمبي.





ومن المرتقب أن يصدر الجسم صوتًا سريعًا بالقرب من الأرض بسرعة أكبر بكثير من الكويكبات الأخرى التي تقترب، حيث من المتوقع أن تصل السرعة إلى حوالي 124000 كيلومتر في الساعة ، حسبما أعلنت وكالة ناسا في بيان قبل التحليق.





ما الذي سيبحث عنه الباحثون؟

يتطلع علماء الفلك حول العالم إلى إلقاء نظرة أفضل على 2001 FO32.





وقال العالم كوسشني لـ DPA: "لا نعرف الكثير عن ذلك" ، مضيفًا أن كويكبًا بهذا الحجم يمكن أن يدمر دولة بأكملها في حالة تعرضه للضرب.





كما يتطلع الباحثون إلى جمع بيانات لمشروعات انحراف الكويكبات.



