لا تستغني عنهم أبدا.. ٤ أشياء ضرورية يجب أن تكون بحقيبتك في الصيف

أشهر الصيف هنا رسميًا اليوم . ولكن بقدر ما نحب الشمس ، فلنكن صادقين - فالخروج في الحرارة الحارقة ليس أقل من مهمة شاقة. ومع ذلك ، فإن حمل بعض الضروريات في حقيبة يدك يمكن أن يجعل التجربة أفضل.

ستوفر لك هذه الأساسيات في يوم شديد الحرارة وتساعدك ليس فقط على الظهور بمظهر منتعش ولكن أيضًا على الشعور بالانتعاش





قناع الوجه

أقنعة الوجه ضرورية ليس فقط لحماية نفسك ولكن أيضًا لحماية من حولك. أصبح ارتداء القناع طريقة حياة وواجبًا مدنيًا أيضًا. من أقنعة القماش إلى الأقنعة الجراحية - لديك خيارات متنوعة للاختيار من بينها. امزجيهم وطابقهم مع ملابسك أو التزمي بالقناع الأسود الأساسي الذي يتناسب مع جميع أطقمك. لكن تأكد من عدم نسيان ارتداء واحدة أبدًا.

معقم مرطب

غسل اليدين المتكرر واستخدام المطهرات يحتم علينا الاستمرار في تطبيق كريمات اليد. ومع ذلك ، فإن حمل العديد من منتجات التطهير وإعادة الترطيب في حقيبتك يمكن أن يضيف وزنًا غير ضروري وفوضى للتنقيب فيها "، كما ذكر المتحدث. لذلك تستخدم مرطبًا مزدوج المهام لا يطهر فحسب ، بل يرطب في نفس الوقت. وأضاف المتحدث: "تأكد من احتوائه على أساس يشبه المستحضر بدون لزوجة".





ضباب منشط للوجه

من الياسمين إلى الورد ، يأتي رذاذ الوجه برائحة متنوعة. فهي لا ترطب بشرتك فحسب ، بل إنها تجدد وتنعش البشرة المتعبة أيضًا. يمكنك أيضًا صنع واحدة لنفسك في المنزل إليك الطريقة

ضباب الجسم

"نتعرق كثيرًا في الصيف ، كما أن رذاذ الجسم هو منقذنا لتلك الأيام المليئة بالعرق. يمكنك اختيار عطر فاكهي أو مسك أو منمق "، أضاف المتحدث. تحتوي بعض ضباب الجسم أيضًا على جزيئات متلألئة صغيرة تترك بريقًا على جسمك.