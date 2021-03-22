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رياضة

وزير الرياضة ورئيس الأوليمبية المصرية يبحثان خارطة طريق اتحاد كرة اليد

الإثنين 22/مارس/2021 - 05:41 م
صدى البلد
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية اجتماعًا مع اللجنة المُكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة اليد ، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد الدولى لكرة اليد، وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع خارطة الطريق التي ستعكف اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد على تنفيذها في ضوء الدعم غير المحدود الذى تقدمه الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية للاتحاد المصرى لكرة اليد وجميع منتخباته وخاصة في ضوء الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو. 

وأكد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية خلال الاجتماع الحرص الكامل للحفاظ على كيان الاتحاد المصري لكرة اليد، وعودة الاستقرار الإداري للاتحاد، وتحقيق الإنجازات على مستوى كافة المنتخبات الوطنية في جميع البطولات الدولية للعبة.

وطالب وزير الشباب والرياضة أعضاء المجلس الجديد ببذل الجهد والمتابعة لكافة التفاصيل الخاصة باستقرار الاتحاد، مشيرا إلى متابعة استعداد المنتخب الوطني الأول لكرة اليد لأولمبياد طوكيو المقبلة، وتحفيز اللاعبين على الفوز بميدالية تاريخية لكرة اليد بالأولمبياد استكمالًا للأداء المشرف للمنتخب والمستوى المتميز الذي يؤهله بالفوز في كبرى البطولات. 

وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عزمهم على مواصلة الإنجازات والنجاحات التي يحققها الاتحاد من خلال تكاتف الجميع، وحل أي مشكلات قد تطرأ في إطار السعي نحو تحقيق الاستقرار لمنطومة كرة اليد المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية.
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