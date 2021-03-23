بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على مشروع قانون الهيئة المصرية لجودة التعليم الفني

وافق مجلس الشيوخ في جلستة المنعقدة، أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا ،علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.



