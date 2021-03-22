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مرأة

لو بتستعدي للحمل .. أطعمة تضر خصوبة المرأة

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:32 م
صدى البلد
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اسماء محمد
تحلم الكثير من السيدات بتحقيق حلم الامومة ولكن تعانى بعض النساء من وجود مشاكل تعيق تحقيق هذا الحلم جزء منها طبي ويحتاج للعلاج او اجراء جراحة ومنها ما يمكن التغلب عليه بالحقن المجهرى ومنها ما يستحيل علاجه.

ومن ابرز الاشياء التى تؤثر على خصوبة المرأة بشكل كبير وجودة المبيضين هى العادات الغذائية لذا عند اتخاذ قرار الحمل يجب الامتناع عن الاطعمة التى تضر الجهاز التناسلي للمرأة وتقلل من فرص الانجاب لديها .

نعرض لكم الاطعمة التى تضر خصوبة المرأة وتقلل فرص حدوث الحمل الطبيعي وتهدد بفشل التلقيح الصناعي مثل الحقن المجهري، وذلك وفقا لما جاء فى " kaldascenter
" .

- فول الصويا
يحتوي الصويا على مركب مشابه جدًا لهرمون الإستروجين والذي يمكن أن يتسبب في ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين ويمكن أن يؤثر سلبًا على الخصوبة.

- الكحول
يجب تقليل الكحول او الامتناع عنه اثناء محاولة الحمل 

- سكر
يمكن أن يؤدي استهلاك السكر المكرر ، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز ، إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم مما قد يؤثر سلبًا على الجهاز التناسلي وكذلك على باقي الجسم. 

- الدهون المشبعة
التخلص من الدهون المشبعة من النظام الغذائي مهم للصحة العامة، ومع ذلك من المهم للغاية تجنب تناول الدهون المشبعة عند محاولة الحمل لأنها يمكن أن تسبب ارتفاعًا كبيرًا في مستويات هرمون الاستروجين ، مما قد يؤدي إلى حدوث العقم.
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لو بتستعدي للحمل .. أطعمة تضر خصوبة المرأة

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