ليفاندوفسكي يحصل على وسام القائد الأعلى في بولندا

حصل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني على وسام بولونيا ريستيتوتا "القائد" الأعلى فى بولندا، تقديرًا لإنجازاته الرياضية البارزة والترويج لبلاده على الساحة الدولية.









ومنح أندجي دودا رئيس بولندا، ليفاندوفسكي وسام بولونيا، اليوم الاثنين في القصر الرئاسي بالعاصمة البولندية وارسو.









وأشاد دودا بدور ليفاندوفسكي في الترويج لبولندا خارجيا خاصة في الناحية الرياضية، والعمل الجاد الذي يقدمه بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام ٢٠٢٠.









وعبر ليفاندوفسكي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا شغفه لتحقيق مزيد من الإنجازات الفترة المقبلة.









وقاد ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ للفوز بسداسية تاريخية من البطولات الموسم الماضي.