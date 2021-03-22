ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفاندوفسكي يحصل على وسام القائد الأعلى في بولندا

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:33 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
حصل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني على وسام بولونيا ريستيتوتا "القائد" الأعلى فى بولندا، تقديرًا لإنجازاته الرياضية البارزة والترويج لبلاده على الساحة الدولية.


ومنح أندجي دودا رئيس بولندا، ليفاندوفسكي وسام بولونيا، اليوم الاثنين في القصر الرئاسي بالعاصمة البولندية وارسو.


وأشاد دودا بدور ليفاندوفسكي في الترويج لبولندا خارجيا خاصة في الناحية الرياضية، والعمل الجاد الذي يقدمه بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام ٢٠٢٠.


وعبر ليفاندوفسكي عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا شغفه لتحقيق مزيد من الإنجازات الفترة المقبلة.


وقاد ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونخ للفوز بسداسية تاريخية من البطولات الموسم الماضي.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتستعدي للحمل .. أطعمة تضر خصوبة المرأة

طريقة عمل سلطة الجبنة بـ 3 وصفات

بعد تعافيه من الشلل .. حكاية إيمان البحر درويش من الهندسة إلى الطرب