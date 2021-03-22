مواصفات تويوتا كورولا كوروس الجديد كليا 2021 بدولة الكويت

قدّمت شركة تويوتا السيارة كورولا كروس هايبرد الجديدة بالكامل موديل 2021 ، بدولة الكويت كسيارة مصممة بناء على تصميمات جيلها الجديد الذكى من فئة الـ CROSSOVER. لتدخل الشركة بهذه السيارة لتتحدى كل ما جاء قبلها، ومنح أقصى درجات متعة القيادة

وتستمد السيارة تويوتا كورولا كوروس الجديد كليا 2021 قوتها من محرك هايبرد 1.8 ليتر ، 4 سلندر مع 97 قوة حصانية لمحرك البنزين و 71 قوة حصانية لمحرك الكهرباء مما يعطي تسارع ديناميكي و كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

كما تتوفر السيارة تويوتا كورولا كوروس الجديد كليا 2021 بناقل حركة كهربائي متغير باستمرار ECVT مما يعطي الشعور بالجودة ، و نظام اختيار وضعية القيادة بثلاث وضعيات " اقتصادي ، كهرباء ، القوة "

وياتى الشكل الخارجى للسيارة تويوتا كورولا كوروس الجديد كليا 2021 ، بمصابيح أمامية وخلفية ذات تصميم رائع وجذاب ، كشافات أمامية للضباب فتحة السقف كهربائية جناح خلفي الاطارات 17 انش

اما المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا كورولا كوروس الجديد كليا 2021 ، فتاتى بمساحة رائعة لمقصورة الأمتعة سهلة الاستخدام تدعم حالات الاستخدام المختلفة المقاعد المقصورة الداخلية شاشة معلومات قياس 7 انش مكيف الهواء

وتحتوى السيارة الجديدة كليا من تويوتا على انظمة عديدة من الامان والسلامة اهمها نظام الفرامل غير قابلة للانغلاق مع نظام موزع قوة الفرامل الالكتروني، و 7 وسائد هوائية نظام استقرار السيارة نظام المساعد على صعود المرتفعات مستشعرات خلفية

اما عن اسعار تويوتا كورولا كوروس الجديد كليا 2021 الرسمية ، فلم تعلن عنها الشركة حتى الان .