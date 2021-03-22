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رياضة

التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:43 م
تدريب منتخب مصر
تدريب منتخب مصر
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حسام الحارتي-تصوير: احمد رمضان وكيرلس صلاح
خاض منتخب مصر تدريبه الأخير باستاد القاهرة قبل السفر إلى كينيا استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وسمح حسام البدرى المدير الفنى لوسائل الإعلام بالتواجد لمدة ١٥ دقيقة قبل سفر المنتخب غدا إلى كينيا.

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، الاثنين، مران منتخب مصر المقام في استاد القاهرة الدولي استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى.

حضر المران أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. 

 وتأتى المباراتان في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون، وتضم مجموعة منتخب مصر كل من جزر القمر وكينيا وتوجو. 

وأكد وزير الشباب والرياضة دعم ومؤازرة لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراتهما المقبلتين للفوز بهما، والتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون كمتصدر للمجموعة. 

وتمنى وزير الرياضة التوفيق للاعبي المنتخب، والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وتقديم أداء مميز يطمئن الجماهير المصرية، مطالبًا اللاعبين بكامل التركيز وبذل أقصي ما في وسعهم من جهد في الملعب لتحقيق الفوز، وعودة  ريادة كرة القدم المصرية على المستوي القاري. 

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، حيث يدخل مباراته أمام كينيا وفي جعبته 8 نقاط في صدارة المجموعة بالتساوي مع منتخب جزر القمر في عدد النقاط، بينما منتخب كينيا لديه 3 نقاط، ومنتخب توجو بنقطة واحدة، ويتأهل للبطولة أول وثاني كل مجموعة.
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل السفر إلى كينيا .. ومحمد صلاح يخطف الأضواء .. صور
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