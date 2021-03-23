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برلمان

برلمانية تدعو المواطنين إلى الذهاب لتلقى جرعات التطعيم ضد كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أميرة خلف
قالت النائبة،  ايناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن عملية التطعيم الخاصة بتلقى جرعات لقاح كورونا،  تعد من أهم العمليات الواجب اتباعها في هذه المرحلة.

وناشدت "عبد الحليم" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، جميع المواطنين بالذهاب لتلقى جرعات التطعيم المخصصة لكل فئة، مضيفة: " كل ما عدد كبير يطعم كل ما كانت الدنيا هتبقي أحسن، الناس إللى بتسجل اسمائها تروح تاخد التطعيم، لأن  كتير من الناس بتسجل أسمائها ، ولا تذهب لتلقى التطعيم ، فياريت نشجع بعضنا على التطعيم، لأنه بيسهم فى التقليل من نقل العدوى ". 

وبررت أسباب عودة الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى، بأنه نتيجة حالة الإستهتار، والتساهل فى تطبيق الإجراءات الإحترازية ، من جانب عدد كبير من المواطنين وعلى رأسها عدم الإلتزام بالماسك الطبي.

واستطردت: لازم نكون حريصين على تحقيق عنصر التباعد الإجتماعي، والإلتزام بإرتداء الماسك الطبي، لا سيما في الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة ، لافتة إلى أنه حال التزام المواطنين بكل هذه الإجراءات لن نتعرض لحالات الإغلاق كما حدث في بعض الدول وعلى رأسها فرنسا.

وأشارت عضو لجنة الشئون الصحية إلى أن مصر نجحت بفضل الله في تخطي الموجة الثانية من فيروس كورونا بأمان، مؤكدة أنه في حال التزمنا بتلقى جرعات التطعيم، إلى جانب اتباع الإجراءات الإحترازية سنتكمن من عبور الموجة الثالثة أيضًا بسلام. 

جاء ذلك بعد أن أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه سيتم قريبًا تسجيل لقاح جونسون اند جونسون ، لافتة إلى أنه يتم مراجعة كافة الابحاث الاكلينيكية، لكل الشركات وسيتم تسجيلها مجانًا 100%، مما يتيح لنا مصادر متعددة من اللقاحات خاصة .

وأشارت وزيرة الصحة، خلال كلمتها في مؤتمر صحفى اليوم، إلى ان هناك تحورات فى فيروس كورونا بالعديد من الدول وذلك ملموس خاصة فى فرنسا، مضيفة: نعمل على مراجعة احتياجات القطاع الطبى استعدادًا لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وتابعت أنه مضى شهر على بداية تلقى المواطنين لقاح ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنه لم يتم اعتماد اللقاح الصينى فى مصر الا بعد الاطلاع على نتائج الأبحاث الاكلينيكية الاولى والثانية لهذا اللقاح وشاركت بنفسي فى التجارب السريرية ولم تحدث اى مضاعفات غير متوقعة من اللقاح الصينى وبالعكس هو يشهد اقبالا كبيرا جدًا من قبل المواطنين.
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