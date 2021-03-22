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اقتصاد

اقتصاد السعودية| تعاون هيئتي المحاسبين والمقاولين لتأهيل وتدريب الكوادر في قطاع المقاولات

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:00 م
محاسبين
محاسبين
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قسم الاقتصاد
وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة السعودية للمقاولين، اتفاقية تعاون لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين في سبيل تبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، والتعاون في مجالات التدريب والتطوير.

وقع الاتفاقية من جانب هيئة المحاسبين القانونيين أمينها العام الدكتور أحمد المغامس، فيما مثل هيئة المقاولين أمينها العام المهندس ثابت آل سويد.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الاتفاقية تهدف إلى إعداد وتقديم البرامج التدريبية والشهادات المهنية للعاملين في قطاع المقاولات، وإتاحة الفرصة للمشاركة في تقديم الخدمات الاستشارية الفنية والإدارية للمستفيدين من منصة الخدمات الاستشارية، إضافة إلى تفعيل التعاون في العديد من المبادرات التي تخدم قطاع المقاولات والعاملين فيه وتسهم في معالجة التحديات التي يواجها قطاع المقاولات مثل (التستر التجاري، والتوطين، ورفع كفاءة القدرات البشرية، وجودة الأعمال وغيرها من التحديات).

وأعرب الدكتور المغامس عن أمله في أن تتكلل الجهود التي تبذلها هيئة المحاسبين عبر التعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين بالنجاح، مؤكدًا ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية مما يتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الأخر.
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