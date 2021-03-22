نشرة الصحة والمرأة .. أطعمة تعالج الصداع في لمح البصر .. وأخرى ترفع الخصوبة عند النساء

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية نعرض لكم أبرزها في هذا التقرير ..





في ظل موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة يزداد شعور البعض بالصداع وترتفع نسب الاصابة به بسبب تأثير الحرارة على جسم الانسان وفقدان الكثير من العناصر الغذائية والماء أثناء التعرق فضلا عن اسباب الصداع الاخرى.

نقدم لكم فى هذا التقرير قائمة بـ 20 طعام قادر على علاج الصداع بسرعة ، نقلا عما ذكره موقع " foodnetwork"





يرغب الكثير منا في تناول الوجبات الخفيفة المصنعة أو المقلية لإشباع آلام الجوع غير المرغوب فيها و لكن يجب التنبه إلى أن مثل هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح ويجب تجنبها، بدلًا من ذلك يجب استبدالها ببدائل صحية مثل الفاكهة.





ومع ذلك ، هل تعلم أنه يمكنك جني المزيد من الفاكهة من خلال إقرانها ببعض الأطعمة المحددة، وأفضل طريقة لإضافة المزيد من المادة إلى فاكهتك هي مزجها مع المكسرات أو الزبادي (دهون جيدة أو بروتين) وأوصت بأن هذا سيؤدي إلى زيادة كثافة الطاقة ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول.





فى العصر الحالى تواجه الكثير من السيدات مشاكل تمنع الانجاب أو تقلل من فرص حدوثه ، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالويات المتحدة الأمريكية تعاني حوالي 1 من كل 10 نساء من العقم ، ويعد الحفاظ على نظام غذائي صحي أمرًا مهمًا في كل مرحلة من حياة المرأة ولكنه مهم بشكل خاص عند محاولة الحمل وانجاب الأطفال.



