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فن

غناء وتلحين ماجد.. تفاصيل أغنية تشيلسي بعد طرحها |فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:46 م
صدى البلد
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محمد نحلة
طرح الفنان ماجد اليوم أول أغنياته بعنوان تشيلسي على قناة اليوتيوب الرسمية له، وهي من غناء وتأليف وتلحين ماجد، إنتاج وتوزيع موسيقي شريف مجدي، إخراج محمد فيصل وإنتاج شركة L’Arc Productions  والتوزيع الديجيتال شركة Bee Interactive

وقال ماجد "إن ما يجعل أغنية تشيلسي مختلفة هي الألحان والكلمات وطريقة الأداء في الغناء، فالموسيقى في النهاية نوعها trap  لكن الألحان والكلمات هي خلطة خاصة بيا فالألحان غير مفهومة اذا كانت راي ولا Trap  او الشرقي الخاص بنا وهو ما يمكن أن يميزها او يجعلها مختلفة بحكم هذه التركيبة"

وتقول كلمات الأغنية:
مين فينا كامل مين فينا بجناحين
مش محتاجين مرايا عشان نبقي بوشين
 شايفني تايه طب يعرفوني منين !
ما انتاش قاضي ..ملكش تحكم في الحالتين
مطلوب مني ايه؟
عايزيني اسألكوا عن السكة وشايفكوا تايهين

ضارب العالي مش شايفكوا طب لية مش باينين

مبادئكوا بتختفي قدام الجثث والملاين

عندي تلت تلاف صاحب مافيهمش اتنين يمين

يذكر أن ماجد فنان مصري بدأ حياته الفنية في فرنسا حيث درس المسرح في جامعة كونسيرفاتوار بميتز Conservatory Regional De Metz  ليتخرج منها عام 2010، وكان ظهوره الأول كممثل في مسلسل نكدب لو قلنا مبنحبش عام 2013 الذي قدم بعده مجموعة من الأعمال الدرامية منها الوالدة باشا، جبل الحلال، العهد (الكلام المباح)، سرايا عابدين الجزء الثاني، سبع أرواح، نوايا بريئة، البيوت أسرار، رسايل، حلاوة الدنيا، سوق الحرير.

كما كان له ظهور متميز في السينما منها فيلم سكر مر، وفيلم يا تهدي يا تعدي، بالإضافة لذلك لدى ماجد شغف اخر وهو الغناء الذي يقدم فيه نوع خاص به على صعيد الموسيقى والألحان والكلمات وطريقة الغناء.
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