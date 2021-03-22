أصبحنا نموذجا يحتذى.. أحمد موسى: اليابان طلبت الاستعانة بتجربة مصر في مونديال اليد لتطبيقها في أولمبياد طوكيو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليابان طلبت من مصر معرفة تفاصيل تجربة تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد لتطبيقها في أولمبياد طوكيو.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "اليابان طلبت خطة الإدارة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد لتطبيقها في أولمبياد طوكيو 2021".





وتابع أحمد موسى "اليابان ترغب في تطبيق المنظومة الطبية التي تم تنفيذها في مونديال اليد في أولمبياد طوكيو نتيجة نجاحها".





وأكد "مصر أصبحت نموذجا يحتذى به، ونجحت بشكل باهر في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد وتطبيق الإجراءات الاحترازية وخطة الفقاعة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء تنظيم البطولة".