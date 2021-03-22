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رياضة

سيراميكا كليوباترا يخوض مرانه الأول في معسكر السويس استعدادا للإسماعيلي

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:35 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مرانه الأول في معسكره المغلق المقام في محافظة السويس استعدادا لمواجهة النادي الاسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق،قد  قرر الدخول في معسكر مغلق مدته أربعة أيام، ينتهي يوم الخميس المقبل، وقاد شعبان مران اليوم على ملعب استاد السويس الجديد.

وقبل انطلاق المران عقد هيثم شعبان جلسة مطولة مع اللاعبين، تحدث معهم خلالها حول آلية العمل في المرحلة المقبلة، ثم تدريبات الإحماء تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال.

جاء المران خفيفا، لا سيما وأن الفريق خاض مباراة ودية مساء أمس أمام فريق طلائع الجيش، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.
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