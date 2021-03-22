ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تحذير جوي: عاصفة ترابية قادمة من ليبيا تضرب شرق مصر

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:23 م
عاصفة ترابية تضرب
عاصفة ترابية تضرب مصر
Advertisements
نورهان خفاجي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا جويا بشأن الساعات القليلة القادمة، والتي تبدأ مع منتصف الليل وحتى مساء غد، الثلاثاء، حول عاصفة ترابية على البلاد تستمر لمدة يوما واحدًا حتى مساء الغد.

وقالت الأرصاد الجوية، في التحذير، إنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى مصر يتسبب في نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى 50كم/ الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية المكشوفة.

وتكون حركة الملاحة البحرية، في البحرين المتوسط والأحمر مضطربة وارتفاع الموج يصل إلى أربعة أمتار، وعلى خليج السويس مضطرب جدا تتجاوز خمسة أمتار.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تحذير جوي: عاصفة ترابية قادمة من ليبيا تضرب شرق مصر

آبي أحمد يعترف: مصر تربح الحرب الدبلوماسية في أزمة سد النهضة ضد إثيوبيا

الإعلامي إبراهيم عيسى ينجو من الموت بأعجوبة

تحذير مصري شديد اللهجة لإثيوبيا من تداعيات أزمة سد النهضة .. فيديو

إصابة طارق الشناوي بفيروس كورونا

تأجيل محاكمة أحمد آدم.. الغرامة والحبس 5 سنوات عقوبة التهرب الضريبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور

طريقة عمل البريك التونسي كالمحترفين