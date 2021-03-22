تحذير جوي: عاصفة ترابية قادمة من ليبيا تضرب شرق مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنذارا جويا بشأن الساعات القليلة القادمة، والتي تبدأ مع منتصف الليل وحتى مساء غد، الثلاثاء، حول عاصفة ترابية على البلاد تستمر لمدة يوما واحدًا حتى مساء الغد.





وقالت الأرصاد الجوية، في التحذير، إنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع وتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى مصر يتسبب في نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى 50كم/ الساعة، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية المكشوفة.



