كواليس لقاء محافظ دمياط بأعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة؛ لتفقد ميناء دمياط والطريق الدولى الساحلى، فى إطار الدور الذى تقوم به اللجنة لبحث أهم المشكلات التى تواجه قطاع النقل والعمل على حلها..





وتناول اللقاء الذى جاء بحضور أعضاء مجلس النواب و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومدير مديرية الطرق والنقل وممثلى الهيئة العامة للطرق والكبارى مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بملف الطرق بنطاق محافظة دمياط، واستعراض بعض المطالب المُتعلقة بصيانة الطرق الرابطة بين محافظة دمياط و المحافظات المجاورة ، وكذا استعراض جميع الحلول المقترحة لصيانة بعض شبكات الطرق التى تربط عدة مناطق.





وفى هذا الصدد.. أكدت "محافظ دمياط" أنه تم بحث العديد من الموضوعات فى هذا الخصوص لرفع كفاءة الطرق الحيوية بنطاق المحافظة التى تقع تحت ولاية الهيئة العامة للطرق والكبارى ، منوهة بأن طريق ٨٠١ جاء من بين أهم هذه الموضوعات، إذ يربط بين دمياط وشربين بطول ٩ كيلو مرورًا بعدد من المناطق، حيث أوضحت "المحافظ" أنه تم عرض كافة الخطوات التى تم اتخاذها لدراسة الوضع الراهن للطريق، المقرر غلقه أمام سيارات النقل الثقيل نظرًا لخطورته فى الوقت الحالى، وأشارت "محافظ دمياط" الى أن الطريق مدرج بخطة الطرق المحلية ضمن أعمال البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل، منوهة الى أنه تم الاتفاق مع رئيس اللجنة على تقديم طلب بزيادة التمويل الخاص برفع كفاءة الطريق لتنفيذ عمليات الصيانة به بشكل متكامل..





فيما وقد أضافت " الدكتورة منال عوض" أنه تم عرض الموقف الخاص بتطوير ورفع كفاءة طريق دمياط الغربى والذى يُعد احد المحاور الهامة بالدلتا والذى يربط محافظات دمياط والغربية والدقهلية، وكذا الطريق الدولى الساحلى المدرج بخطة وزارة النقل بالعام المالى القادم تلبية لمطالب محافظة دمياط، وكذا صيانة كوبرى دمياط العلوى، و عدد آخر من الموضوعات، بهدف وضع خطة متكاملة لرفع كفاءة الطرق وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمرتادي تلك الطرق مزودة بشبكات متكاملة لصرف مياه الأمطار..





وعلى الجانب الآخر.. أعرب النائب علاء عابد عن تقدير اللجنة لجهود الدكتورة منال عوض المبذولة بكافة القطاعات، لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة وخدمة مواطنيها، مؤكدًا حرص اللجنة على بحث جميع المشكلات التى تم طرحها مع كافة الجهات المعنية.





اقرأ أيضا: