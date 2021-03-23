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أخبار العالم

البرازيل تسجل 1383 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:22 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة البرازيلية، تسجيل 49 ألفا و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و1383 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ومن ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية،ارتفاع الحالات العالمية المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي نتج عنها ارتفاع مؤشر الوفيات.

ذكرت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ للمنظمة، خبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، : "أريد أن أذكر بأنه مرت 6 أسابيع تقريبا حيث شهدنا انخفاضا في الوفيات... والأسبوع الماضي، بدأنا نشهد زيادة طفيفة في الوفيات في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر متوقع إذا رأينا حالات إصابة متزايدة. لكن هذه أيضا علامة مقلقة".

أضافت فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة "كوفيد-19" في منظمة الصحة العالمية، أن الزيادة في عدد حالات الوفاة بالفيروس جاءت بعد الأسبوع الـ5 على التوالي من ارتفاع الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.
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