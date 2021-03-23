البرازيل تسجل 1383 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا

أعلنت الصحة البرازيلية، تسجيل 49 ألفا و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و1383 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ومن ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية،ارتفاع الحالات العالمية المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي نتج عنها ارتفاع مؤشر الوفيات.





ذكرت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ للمنظمة، خبيرة الأمراض المعدية، ماريا فان كيرخوف، : "أريد أن أذكر بأنه مرت 6 أسابيع تقريبا حيث شهدنا انخفاضا في الوفيات... والأسبوع الماضي، بدأنا نشهد زيادة طفيفة في الوفيات في جميع أنحاء العالم، وهذا أمر متوقع إذا رأينا حالات إصابة متزايدة. لكن هذه أيضا علامة مقلقة".



