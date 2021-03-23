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توك شو

احذروا.. رسالة عاجلة من مستشار الرئيس للصحة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشون الصحة والوقاية، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة ناجحة، فيما يخص أزمة جائحة فيروس كورونا، التي تضرب مصر والعالم، مشيرا إلى أنها وضعت كل الوسائل الممكنة للحد من مخاطر الجائحة.

وحذر تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحدث اليوم، مساء الاثنين، من ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن العالم يعاني من الموجة الثانية لكورونا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشون الصحة والوقاية، يجب أن نتعاون جميعا للحد من الجائحة، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، موجها التحية للأطقم الطبية في حرب جائحة كورونا.

وأكد الدكتور، أن كل الفئات في الأطقم الطبية ساهمت بشكل بطولي في حرب كورونا، وضحى الأطقم الطبية في سبيل حماية المواطنين.
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