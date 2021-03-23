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رياضة

الأفضل بعد الشناوي.. ميدو: محمد عبد المنصف كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:50 ص
محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف
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محمد رشاد
قال أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك الأسبق، إن محمد عبد المنصف حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، كان يستحق الانضمام لمعسكر منتخب مصر؛ استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار: "أي لاعب يحمل الجنسية المصرية يستحق الانضمام للمنتخب الوطني إذا كان يستحق ذلك علي المستوي الفني مهما كان عمره ، كان يجب أن ينضم محمد عبد المنصف للمنتخب بعد الأداء الذي قدمه مع وادي دجلة".

وأضاف ميدو: "ولكني أختلف معه في الطريقة التي عبر بها عن استيائه من عدم انضمامه؛ لأنها ستصعب من إمكانية انضمامه في الفترة المقبلة، أوسة أفضل من كل الحراس الذين انضموا لقائمة المنتخب المصري بعد محمد الشناوي".
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