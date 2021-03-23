الأفضل بعد الشناوي.. ميدو: محمد عبد المنصف كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر

قال أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك الأسبق، إن محمد عبد المنصف حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، كان يستحق الانضمام لمعسكر منتخب مصر؛ استعدادًا لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامجه "أوضة اللبس" على قناة النهار: "أي لاعب يحمل الجنسية المصرية يستحق الانضمام للمنتخب الوطني إذا كان يستحق ذلك علي المستوي الفني مهما كان عمره ، ك ان يجب أن ينضم محمد عبد المنصف للمنتخب بعد الأداء الذي قدمه مع وادي دجلة".



