مش عشان حسام حسن.. فرج عامر يكشف سر زيارة الخطيب لـ سموحة

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، سر زيارة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، لناديه، مشيرا إلى أن الأمر لا علاقة له بانضمام مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري حسام حسن إلى الأهلي.

وقال عامر في تصريحات تلفزيونية بفضائية "ON E": "زيارة الخطيب لنادي سموحة ليست الأولى، هو قيمة كبيرة وأسطورة كرة القدم ، أقسم بالله لم نتطرق للحديث عن انتقال حسام حسن للأهلي أو أي لاعب أخر، لن أجامل الخطيب، هو مسؤول عن أكبر مؤسسة رياضية في إفريقيا، ومصلحة ناديه فوق أي اعتبار ، وانا مصلحة سموحة بالنسبة لي أولًا".





وتابع: "الأهلي لا يضع اللاعب في حساباته حتى هذه اللحظة، ولو على سبيل الإعارة، الخطيب سعيد جدًا بأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وجميع مهاجميه".





واستطرد: "لدي اتفاق مع نادٍ مصريّ، ببيع حسام حسن مقابل 40 مليون جنيه ، وليس الأهلي أو الزمالك، وسنعلن عن اسم النادي بعد الحصول على مقدم التعاقد، حسام حسن سينضم لناد من أحد أندية القمة وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز، أو ناد في البرتغال ، وأفضل له الانتقال للأول".



