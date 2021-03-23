ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أنا جامد أنا صاحب القارة.. الأهلي يهنئ أبطال الطائرة بالفوز في مباراة القمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:42 ص
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله
حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تقديم التهنئة للفريق الأول لكرة الطائرة عقب الفوز بمباراة القمة على نادي الزمالك، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبوا: " أنا جامد أنا صاحب القارة 🎶 🦅 .. فوز معتاد من ماسترز الأهلي في ديربي الطائرة بثلاثة أشواط دون رد .🦅💪"

يذكر أن، أنهى الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة القمة أمام منافسه الزمالك بالفوز 3-0 فى إطار مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.

وأنهى الأهلي أحداث الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-13 ، قبل ان يعزز تفوقه وينهي الشوط الثاني لصالحه أيضا بنتيجة 25-18.

واستطاع الاهلي الظفر بنتيجة الشوط الثالث أيضا بنتيجة 25-23 فى شوط حماسي ليقتنص نقاط المباراة ويهدد صدارة الزمالك لجدول ترتيب البطولة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 28 من 10 مباريات لعبها في البطولة، ليظل في المركز الثاني بترتيب المسابقة، مع وجود لقاء مؤجل له ضد الترسانة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي يحتفل بعيد ميلاد طاهر محمد طاهر.. شاهد

رجال طائرة الأهلي يفوز على القناة

الأهلي يفوز على الزمالك 3 - 0 في قمة دوري الكرة الطائرة ..صور

بعد إسقاط طائرة الزمالك .. أحمد صلاح: رجال الأهلي لن يفرطوا في لقب الدوري

ترشيحاتنا

شريف دسوقي: زعلانين علشان بطالب بحقي لأني اتصبت أثناء التصوير.. فيديو

العالم في خطر.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

قرارات جديدة للحكومة الكويتية

خاص| أحمد خالد صالح عن نزوله للتصوير بعد إصابته بكورونا: حسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات

شوبير يهاجم أبوريدة بعد تصريحاته عن تولي لجنة أجنبية لـ إدارة اتحاد الكرة

خاص .. شيرين عبد الوهاب تغني لـ غادة عبد الرازق وريهام حجاج في رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبلغ خيالي.. أغلى 5 سيارات في العالم .. صور

أغلى 5 سيارات رياضية في دولة الكويت موديل 2021| صور

أفضل 5 سيارات يابانية في السوق الإماراتية موديل 2021.. صور