أنا جامد أنا صاحب القارة.. الأهلي يهنئ أبطال الطائرة بالفوز في مباراة القمة





وكتبوا: " أنا جامد أنا صاحب القارة 🎶 🦅 .. فوز معتاد من ماسترز الأهلي في ديربي الطائرة بثلاثة أشواط دون رد .🦅💪"





يذكر أن، أنهى الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة القمة أمام منافسه الزمالك بالفوز 3-0 فى إطار مباريات الجولة 11 من الدوري المصري.





وأنهى الأهلي أحداث الشوط الأول لصالحه بنتيجة 25-13 ، قبل ان يعزز تفوقه وينهي الشوط الثاني لصالحه أيضا بنتيجة 25-18.





واستطاع الاهلي الظفر بنتيجة الشوط الثالث أيضا بنتيجة 25-23 فى شوط حماسي ليقتنص نقاط المباراة ويهدد صدارة الزمالك لجدول ترتيب البطولة.





ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 28 من 10 مباريات لعبها في البطولة، ليظل في المركز الثاني بترتيب المسابقة، مع وجود لقاء مؤجل له ضد الترسانة.

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تقديم التهنئة للفريق الأول لكرة الطائرة عقب الفوز بمباراة القمة على نادي الزمالك، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.