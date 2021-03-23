بعد تكريم السيسي لها.. سيدة التروسيكل: أحلامي تحققت بكلمة من الرئيس.. ومحافظ الجيزة يكشف الإجراءات التي اتخذت معها

بعد تكريم السيسي.. سيدة التروسيكل: حاسة إني بحلم وبدعي للرئيس

أحلامي تحققت بكلمة من الرئيس السيسي

محافظ الجيزة يكشف الإجراءات المتخذة تجاه سيدة التروسيكل

أبناء سيدة التروسيكل: الشقة التي حصلنا عليها من المحافظة أد شقتنا مرتين





استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، للسيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل، بعد مناشدتها بمساعدتها.

وأكد الرئيس "أنا بأبلغ تحياتى واعتزازى وكمان ألمى الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهى بتجرى عليهم كده واحنا بنتفرج".

ووجه الرئيس السيسى حديثه لسائقة التروسيكل، قائلا: "ربنا يديكى الصحة.. وهندبر كل اللى عايزاه وهي تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا.. والسيدة دى ست بـ100 راجل"

وأوضح الرئيس قائلا:" بقول لكل مسئول فى مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم الست عرض وإحنا مسئولين عنها فى الظروف اللى زى دى".



وقالت السيدة ناهد جمال والتي كرمها الرئيس السيسي أنني أم لـ 5 بنات مؤكدة أنه بعد علمي بما قام به الرئيس السيسي لي كان بمثابة عيد مؤكدا انني عملت في البداية بغسيل السيارات ولكنني خشيت على بناتي .





وأضافت جمال خلال لقاء لها ببرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أنني ذهبت لمنطقة بشتيل مشيرة إلى أنه قام أحد الجيران بمساعدتي بتروسيكل لكي أعمل عليه.

وقالت ناهد جمال المعروفة بـ" سيدة التروسيكل" والتي كرمها الرئيس السيسي: انني تلقيت مكالمة اليوم من محافظ الجيزة، واكد لى ان الكشك سيتم ملؤه بالبضائع، مؤكدة: "المحل هيريحني عن التروسيكل؛ لأنني سأكون موجودة وسط بناتي".



وأضافت جمال أنه تم توفير شقة لي بعد أن كنت أسكن في أوضة فقط، مشيرة إلى أن الشقة ستكون بعقد 20 سنة بإيجار 100 جنيه فى الشهر وستكون مفروشة.

وتابعت سيدة التروسيكل : "كنت بدفع في الأوضة 500 جنيه" مؤكدة أن المحافظ قالى "لو معكيش الـ 200 جنيه ايجار الشقة والكشك؛ ماتدفعيش".

واستطردت جمال "حلمي إني أستر بناتى، وإنهم مايحتاجوش لحد، وفرحانة بجد، وأحلامى تحققت بكلمة من الرئيس".





وتابعت السيدة ناهد جمال والتي كرمها الرئيس السيسي انني "حاسة انى بحلم وبدعى للرئيس السيسي وربنا يوفقه مع الغلابة اللى زيي" .





وأشارت جمال إلى أنني حاسة بفرحة جامدة اوى مش عارفة اعبر عنها ازاى حصلت على شقة لم اصدق اننى حصلت على شقة وكشك واتوهمت فكان طلبي فقط رخصة كشك.





قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تقوم المحافظة باللازم تجاه السيدة ناهد جمال الشهيرة بـ"سيدة التروسيكل"، مؤكدا أننا تواصلنا على الفور ومعرفة ظروفها.

وأضاف راشد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لحسن الحظ أنه كان هناك محل متوفر بمكان مناسب، مشيرا إلى أنه تم توفير محل لها بدلا من الكشك.

وتابع محافظ الجيزة، أن سيدة التروسيكل كانت ترغب في غرفة فوق سطوح، ولكنني رفضت، مؤكدا أننا نعمل على توفير حياه كريمة والأفضل لها.

وأشار راشد إلى أن الشقة الخاصة بناهد جمال "هتكون مفروشة من مجاميعه".



