طريقة عمل كانيولي بمذاق جديد

تقدم الشيف السادات طريقة عمل كانيلوني الدجاج والسبانخ مع الجبنة بمذاق لا يقاوم لعشاق الكانيلوني.

مقادير كانيلوني الدجاج والسبانخ مع الجبنة

دجاج شاورما

بصل مفروم

بقدونس

سبانخ بلدي

ثوم مفروم

كريمة طهي

جبنة

جبنة موتزاريلا

مرقة خضروات مكعبات

للكريب

كوب دقيق بيض

كوب لبن ملح

طريقة تحضير كانيلوني الدجاج والسبانخ مع الجبنة

* يشوح الدجاج مع البصل والثوم والبقدونس ومكعبا المرقة في قليل من الزيت

* ثم تضاف السبانخ وتشوح جيدا

* وتضاف الكريمة والجبنة الريكوتا

* ويترك على النار حتى تمام التجانس

* يحشى الكريب بهذا الخليط

* ويرص في بايركس

* وتضاف الموتزاريلا على الوجه

* وتدخل الفرن حتى ذوبان الجبنة

