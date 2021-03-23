4 معلومات عن فيلم Perfect Stranger لـ منى زكي

تواصل الفنانة منى زكى تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "Perfect Stranger"داخل احدى المنازل المطلة على الجبل بمدينة بيروت، حيث من المقرر أن يتم طرح العمل نهاية العام الجارى.





الفيلم مأخوذ عن أحد الافلام الأجنبية التى حققت نجاحاُ كبيراُ ، وتم تقديمه بعدد من النسخ فى مختلف البلدان العربية.





ونستعرض فى السطور التالية أبرز المعلومات عن العمل .





1- العمل الأصلى تم تقديمه فى دولة إيطاليا ، ثم عرضت بعد ذلك نسخة فرنسية .





2- تدور أحداث الفيلم في لبنان، حيث تجتمع مجموعة من سبعة أصدقاء قدامى على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة شروطها أن يضع الجميع هواتفهم الخلوية على طاولة العشاء ويجعلوا الهواتف والرسائل النصية متاحة للجميع. في البداية تكون اللعبة مسلية ومرحة الى أن تصبح الأمور أكثر جدية عندما تفضح الأسرار إلى العلن.





3- يشارك فى بطولة النسخة العربية بجانب الفنانة منى زكى كل من إياد نصّار، عادل كرم، دياموند بوعبود وجورج خباز.





4- من المقرر ان تقوم بإخراجة اللبنانية نادين لبكى ، ومن إنتاج المصر محمد حفظى ، الذى قدم مع منى زكى اخر أفلامها الصندو