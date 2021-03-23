ببدلة من جلد الماعز.. بوتين يقضي عطلته رفقة وزير دفاعه وسط ثلوج سيبيريا

ظهر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه سيرجي شويجو، وهو يرتدي معطف من جلد الماعز أثناء نزهة في البرية بسيبيريا.





ثم استبدل بوتين بدلاته المصممة خصيصًا من جلد الغنم من الرأس إلى القدمين، ونسق لباسه الخارجي المريح "بدلة الصيد" مع سترة بيضاء بياقة دائرية، إلى جانب زوج من أحذية الثلج.





ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المحتمل أن تكون بدلات جلد الغنم التي ارتداها بوتين مصنوعة حسب الطلب، لدى ورشة في سان بطرسبرج متخصصة في جلد الماعز والغنم.





وتقدر تكلفة المعطف والسراويل غير محددة لأنها مصنوعة حسب الطلب، إلا أن الورشة المتخصصة في صناعة هذه السراويل أشارت إلى أنها ستكلف حوالي 680 جنيهًا إسترلينيًا (70000 روبل) - 290 جنيهًا إسترلينيًا للمواد و 484 جنيهًا إسترلينيًا للخياطة والتصنيع.



