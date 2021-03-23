ناقوس خطر.. علامات ارتفاع السكر فى الدم

يتعرض الكثير من الأشخاص لمشكلة ارتفاع السكر فى الدم،، مما قد يسبب فى تلف احدي أجزاء الجسم، لذلك كشف موقع هيلثي عن أعراض ارتفاع السكر فى الدم التى تعتبر بمثابة إنذار لسرعة إنقاذ الشخص.





يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم أيضًا إلى تلف العين والكلى والقلب.

ارتفاع السكر في الدم هو الحالة التي لا ينتج فيها جسمك كمية كافية من الأنسولين وتكون مستويات الجلوكوز في الدم أعلى من المعتاد، وتعتبر مستويات السكر في الدم أقل من 140 ملليجرام لكل ديسيلتر طبيعية، ومع ذلك ، إذا كان سكر الدم لديك أعلى من 130 ملليجرام لكل ديسيلتر قبل تناول الوجبة وأكثر من 180 ملليجرام لكل ديسيلتر بعد ساعتين من تناول الطعام، فإنه يعتبر مستويات عالية بشكل غير طبيعي من السكر في الدم.

تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لارتفاع نسبة السكر في الدم ما يلي:

1- زيادة العطش.

2- كثرة التبول.

3- عدم وضوح الرؤية.

4- الصداع.