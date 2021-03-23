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مرأة

6 مصادر نباتية للحصول علي الأوميجا 3

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:43 م
صدى البلد
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ريهام قدري
من الضروري للغاية الاعتناء بصحة الفرد عن طريق تناول الأطعمة المغذية وممارسة الرياضة يوميًا. ومن بين العديد من الأشياء التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه ، أوميجا -3 ، والتي وفقًا لindian express" مهمة للحفاظ على صحة قلبك وبشرتك ودماغك".

في حين أن الأسماك هي أفضل مصدر لأوميجا 3 ، فإذا كنت ممن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فقد اقترحت بعض المصادر لمساعدتك في الحصول على كميات كبيرة من هذا الأحماض الدهنية.


ونقدم لكم أفضل 6 مصادر للاوميجا 3 

فقط 3 حبات من الجوز الكامل تحتوي على 515 مجم
* 1 ملعقة صغيرة من بذور الكتان تحتوي على 515 مجم
* 1 ملعقة كبيرة من اليقطين تحتوي على 650 مجم
* 1 صنبور من بذور الشيا يحتوي على أكثر من 700 مجم
* يحتوي كوب واحد من بذور القنب على 800 مجم
* يحتوي كوب واحد من إدامامي على 1000 مجم

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