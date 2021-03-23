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ديني

حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:46 ص
الموت الإكلينيكي
الموت الإكلينيكي
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شيماء جمال
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه إذا نصح الأطباء برفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤُوس من شفائه، التي تُستخدم في الإبقاء على حياته دون تقدم في حالته الصحية، وهو ما يُسمَّى "الموت الإكلينيكي"، فهذا جائز شرعًا.

وأضاف جمعة ردا على سؤال "ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟": أما إذا كانت الأجهزة لغرض آخر كالمساعدة على سحب السوائل لتيسير التنفس أو نحو ذلك فلا يجوز رفعها، وهذا يختلف عن ما يُسمى بـ"القتل الرحيم".

وأشار مفتى الجمهورية السابق إلى أن الموت الرحيم هو الذي يطلب فيه المريض من الطبيب إنهاء حياته، أو يُقرر الطبيب ذلك من تلقاء نفسه بسبب إعاقة المريض أو شدة الألم عليه، فإن هذا حرام قطعًا؛ لأن حياة المريض هنا مستمرة وغير متوقفة على الأجهزة الطبية، غير أن المريض أو الطبيب يريد التخلُص منها بسبب شدة الألم الواقعة على المريض، فإنهاء الحياة في هذه الحالة يُعدُّ إقدامًا على إزهاق الروح وقتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها.
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